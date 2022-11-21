2022/11/21 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Aje2nv0cx4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال بين المياحي والخزعلي بسبب اتهام الاقليم بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لايران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجال بين المياحي والخزعلي بسبب اتهام الاقليم بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).