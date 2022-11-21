2022/11/21 | 23:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال بين المياحي والخزعلي بسبب اتهام الاقليم بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لايران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5Aje2nv0cx4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجال بين المياحي والخزعلي بسبب اتهام الاقليم بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لايران) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سجال بين المياحي والخزعلي بسبب اتهام الاقليم بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).