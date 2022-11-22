2022/11/22 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eA-1EL6w5oY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انجلترا تصدم ايران بسداسية ..والسنغال الافضل تخسر امام هولندا | ملاعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انجلترا تصدم ايران بسداسية ..والسنغال الافضل تخسر امام هولندا | ملاعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).