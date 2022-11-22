2022/11/22 | 00:06 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: عمليتنا لن تقتصر على الغارات الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/22 | 00:06.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: عمليتنا لن تقتصر على الغارات الجوية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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