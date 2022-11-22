فيروز.. 70 عاما من “الصلاة”

2022/11/22 | 00:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كعادة عشاقها، احتفى محبو المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، بعيد ميلادها الـ87، في مناسبة تمثل الكثير لمريديها في الوطن العربي أجمع.بهذا الشكل، تتابع الفنانة الكبيرة جني ثمار جهودها المبذولة لسنوات طويلة، فبخلاف إنتاجها الغنائي المشهود، وإطرابها لأسماع الملايين باختلاف الأجيال، كانت مواقفها منحازة لوطنها وللإنسانية، حتى باتت تتمتع بمكانة فريدة، عززت موقعها في […]

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70 عاما من “الصلاة” أولاً على ايرث نيوز.

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