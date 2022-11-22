ويلز ترفض الهزيمة أمام أمريكا.. وغاريث بيل يحرز هدف التعادل

2022/11/22 | 00:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة المنتخب الأمريكي ونظيره الويلزي، التي جمعت الفريقين على أرضية استاد أحمد بن علي، مساء يوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات، في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في قطر.

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