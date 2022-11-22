2022/11/22 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عاما، لإمداد شركة سينوبك الصينية بالغاز الطبيعي المسال، هي الأطول من نوعها في تاريخ صفقات الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، إذ تدفع تقلبات السوق المشترين للسعي وراء صفقات طويلة الأجل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتدام المنافسة على الغاز المسال.. الصين توقع اتفاقا مع قطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتدام المنافسة على الغاز المسال.. الصين توقع اتفاقا مع قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).