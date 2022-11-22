الحدود الإيرانية العراقية على صفيح ساخن.. ما الذي أشعل التوتر بين البلدين؟

2022/11/22 | 00:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حكومتي بغداد وأربيل إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه ما سماه حق إيران في ضمان أمنها على الحدود مع العراق.

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