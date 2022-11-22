2022/11/22 | 01:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/11/21) المواضيع التالية:

- أردوغان يتحدث عن تحضير لتنفيذ عملية برية في شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.

-إيران..



الحرس الثوري يستهدف مقار داخل إقليم كردستان العراق

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