2022/11/22 | 01:01 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/11/21) المواضيع التالية:
-إيران..
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- أردوغان يتحدث عن تحضير لتنفيذ عملية برية في شمال سوريا وإقليم كردستان العراق.
-إيران..
الحرس الثوري يستهدف مقار داخل إقليم كردستان العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصاد (2022/11/21)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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