أونتاريو تحطم الرقم القياسي لتساقط الثلوج في يوم واحد

2022/11/22 | 01:10 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذر وزارة البيئة الكندية من أن بعض أجزاء جنوب غرب أونتاريو التي ضربتها عاصفة ثلجية قياسية في نهاية الأسبوع قد تشهد رياحا قوية طيلة اليوم.تساقط متر من الثلوج على أجزاء من شبه جزيرة بروس منذ بدء العاصفة الثلجية مساء الخميس.وتقول وزارة البيئة أن المنطقة يمكن أن تشهد رياحا قوية تصل سرعتها إلى 80 […]

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