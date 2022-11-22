بارزاني يوجه بايقاف العمل بمنظومة الغاز في جميع مدن كردستان

2022/11/22 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

وجه رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، بايقاف العمل بمنظومة الغاز في جميع مدن الاقليم.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) عقب انفجار منظومة غاز في دهوك، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان وجه بوقف العمل بمنظومة التدفئة الغازية في اقليم كردستان".

وانفجرت في وقت سابق من اليوم، منظومة غاز داخل مبنى يضم السكن الطلابي لإحدى المدارس في محافظة دهوك، ما اسفر عن وفاة 4 اشخاص وإصابة 35 اخرين.

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