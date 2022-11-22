الدفاع المدني في دهوك: وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار منظومة غاز

2022/11/22 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

أعلن الدفاع المدني في دهوك، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي انفجار منظومة الغاز في دهوك.

وذكر الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين".

وانفجرت في وقت سابق من اليوم، منظومة غاز داخل مبنى يضم السكن الطلابي لإحدى المدارس في محافظة دهوك.

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