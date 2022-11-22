ويلز تتعادل مع أمريكا في تصفيات كأس العالم

2022/11/22 | 01:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

خطف المنتخب الويلزي تعادلا ثمينا من أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد احمد بن علي المونديالي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم.تقدم تيموتي وياه للولايات المتحدة في الدقيقة 36، فيما عادل جاريث بيل النتيجة للمنتخب الويلزي من ركلة جزاء بالدقيقة 82.بهذا التعادل، حصد كلا المنتخبين نقطة واحدة بالمركزين الثاني والثالث، خلف المتصدر المنتخب الإنجليزي (3 نقاط)، ويتذيل المنتخب الإيراني جدول الترتيب بدون نقاط.

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