2022/11/22 | 01:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CRq9zSG_v1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محطة زابوريجيا النووية تثير الذعر من جديد، وملفات اخرى في نشرة الـ 12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محطة زابوريجيا النووية تثير الذعر من جديد، وملفات اخرى في نشرة الـ 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).