ميسي: مباراة السعودية صعبة.. ومونديال قطر فرصتي الأخيرة لتحقيق الحلم العظيم

2022/11/22 | 01:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف ليونيل ميسي، مهاجم منتخب الأرجنتين، مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم بـ"الصعبة"، مشيرا إلى أن مونديال 2022 في قطر يُعتبر "الفرصة الأخيرة" له للفوز باللقب.

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