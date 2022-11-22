فصائل كردية معارضة تخلي مقارها داخل العراق قبيل قصف جوي إيراني

2022/11/22 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل‭ (‬العراق‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬السليمانية‭ – ‬الزمان شنّت‭ ‬إيران‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭ ‬ضربات‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬كرديّة‭ ‬إيرانيّة‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬أدت‭ ‬لمقتل‭ ‬أحد‭ ‬عناصرها،‭ ‬بعد‭ ‬أقلّ‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬ضربات‭ ‬مماثلة‭ ‬استهدفت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬تتهمها‭ ‬طهران‭ ‬بإثارة‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬إيران‭.‬ ‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬كردية‭ ‬مطلعة‭ ‬لمراسل‭ […]

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