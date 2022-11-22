2022/11/22 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ الانسان‭ ‬مجموعة‭ ‬أرقام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومنها‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬ايضاً،‭ ‬وهذا‭ ‬معنى‭ ‬إيجابي‭ ‬يخدم‭ ‬الانسان‭ ‬نفسه‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬انتاجيته‭ ‬وحركته‭ ‬الفاعلة‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الوقت‭ ‬والطاقة‭.‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬تحويل‭ ‬معاملات‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬حالة‭ ‬رقمية‭ ‬متصلة‭ ‬برقم‭ ‬أساس‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬التغيير‭ ‬والاستبدال‭ ‬والتزوير‭ ‬والاسقاط،‭ ‬هي‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلوب‭ ‬مَن‭ ‬اسمه‭ ‬أحمد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطلوب‭ ‬مَن‭ ‬اسمه‭ ‬أحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).