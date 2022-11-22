2022/11/22 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام الانسان مجموعة أرقام في الدول المتقدمة ومنها دول عربية ايضاً، وهذا معنى إيجابي يخدم الانسان نفسه ويزيد من انتاجيته وحركته الفاعلة ويقلل من هدر الوقت والطاقة.
الانتقال الى مرحلة تحويل معاملات المواطن في العراق الى حالة رقمية متصلة برقم أساس لا يقبل التغيير والاستبدال والتزوير والاسقاط، هي المرحلة التي يجب أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلوب مَن اسمه أحمد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الانتقال الى مرحلة تحويل معاملات المواطن في العراق الى حالة رقمية متصلة برقم أساس لا يقبل التغيير والاستبدال والتزوير والاسقاط، هي المرحلة التي يجب أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطلوب مَن اسمه أحمد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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