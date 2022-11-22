2022/11/22 | 02:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تتوعد بالرد على قرار وكالة الطاقة الذرية طهران- جنيف- الزمان أعلنت إيران الإثنين أنها تتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاون طهران مع الوكالة. قدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس الاقتراح الذي تبنّته الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وهو الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر. وأعلن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب إيران يمتنع عن أداء النشيد الوطني في المونديال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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