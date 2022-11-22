منتخب‭ ‬إيران‭ ‬يمتنع عن‭ ‬أداء‭ ‬النشيد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المونديال

2022/11/22 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تتوعد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‮ ‬ طهران‭- ‬جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬أنها‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬ينتقد‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬طهران‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭.‬ قدّمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬الخميس‭ ‬الاقتراح‭ ‬الذي‭ ‬تبنّته‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭.‬ وأعلن‭ […]

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