فقدان كاهن ألماني في مالي

2022/11/22 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقد كاهن كاثوليكي يحمل الجنسية الألمانية في مالي، منذ مساء الأحد، وفق ما أفاد رجال دين وأقرباء.

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