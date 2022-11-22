2022/11/22 | 02:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتجنب مشجعو كرة القدم العرب، في أول نهائيات لكأس العالم تُقام بمنطقة...

ظهرت المقالة رويترز : العرب يرفضون التحدث للاسرائيليين في مونديال قطر..



التطبيع صعب أولاً على المسلة.

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