31 قتيلًا وجريحًا بانفجار منظومة غاز داخل أقسام داخلية في دهوك

2022/11/22 | 02:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، غن مصرف 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين بانفجار منظومة غاز في قسم داخلي للطلبة.وذكرت المديرية قي بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “4 أشخاص توفوا وأصيب 27 آخرين بانفجار منظومة غاز في قسم داخلي للطلبة”.

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