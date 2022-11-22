2022/11/22 | 04:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في واشنطن و"ناقشا عدة قضايا أمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي.. والبيت الأبيض يصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي رئيس الأركان الإسرائيلي.. والبيت الأبيض يصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).