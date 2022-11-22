أكثر من 30 قتيلا بحريق مصنع في الصين

2022/11/22 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 36 شخصا مصرعهم، ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي عن السلطات المحلية، الثلاثاء.

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