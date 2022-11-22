واشنطن تعارض انتهاك سيادة العراق.. وتحث على عدم التصعيد في سوريا

2022/11/22 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الولايات المتحدة، الاثنين، على "وقف التصعيد في سوريا لحماية أرواح المدنيين، ودعم الهدف المشترك المتمثل في هزيمة داعش".

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