إيلون ماسك يعلن تأجيل إعادة العمل باشتراك

2022/11/22 | 06:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مالك موقع تويتر حديثا الملياردير إيلون ماسك، يوم الاثنين، "تأجيل" إعادة العمل بالخيار الجديد الذي طرحه، في وقت سابق، بشأن الحصول على شارة التوثيق الزرقاء مقابل 8 دولارات "تويتر بلو"، وذلك بسبب المخاوف من انتحال الهوية على المنصة.

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