فرنسا.. صدمة بعد اغتصاب وقتل تلميذة في ثاني حادث خلال شهر

2022/11/22 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الفرنسيون بصدمة بعد اغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في جنوب البلاد، بعد أسابيع من القتل الوحشي لفتاة تبلغ من العمر 12 عاما في باريس، وفق رويترز.

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