حقيقة فيديو الاعتداء الجديد على ماكرون

2022/11/22 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مقطع فيديو قالت إنه يظهر تهجم سيدة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفعه أثناء قيامه بجولة في العاصمة الفرنسية باريس حديثا.

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