متوعداً المقصرين بعقوبات .. وزير الداخلية: ضرورة عدم ترك ثغرات للارهاب

2022/11/22 | 08:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتوعد وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، المقصرين من الاجهزة الامنية بعقوبات صارمة، فيما أكد ضرورة الالتزام بالواجبات الامنية، وطالب بعدم ترك ثغرة للارهاب.

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