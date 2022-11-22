الحرب على أوكرانيا.. بورصة مكاسب روسيا تتراجع رغم

2022/11/22 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعت روسيا، على مدى أسابيع، لتحقيق تقدم في أوكرانيا.لكن قواتها انسحبت من مناطق رئيسية في الشرق والجنوب الأوكراني، وآخرها مدينة خيرسون.

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