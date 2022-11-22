مباريات مثيرة للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مواجهات اليوم

2022/11/22 | 08:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

سيشهد اليوم الثالث من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، أربع مباريات مثيرة للغاية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة للمونديال.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة تحبس الأنفاس بين منتخبي السعودية والأرجنتين، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C).

كما ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة أخرى أحد طرفيها منتخب عربي وهو التونسي الذي سيواجه نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).

أما المباراة الثالثة، فستجمع منتخبي المكسيك وبولندا في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).

وستختتم مباريات اليوم الثلاثاء بمواجهة منتخبي فرنسا حامل اللقب، وأستراليا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

جدول مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر:

المجموعة الثالثة (C):

الأرجنتين x السعودية – الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الرابعة (D):

الدنمارك x تونس – الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش

المجموعة الثالثة (C)

المكسيك x بولندا – الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

المجموعة الرابعة (D):

فرنسا x أستراليا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

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