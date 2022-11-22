الكاتب السعودي تركي الحمد يهاجم

2022/11/22 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الكاتب السعودي وأستاذ العلوم السياسية تركي الحمد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، الثلاثاء، ما وصفه بـ"تهافت وتكالب" رجال الدين على "استغلال" أي حدث "للدعوة والتبشير" بالإسلام، معتبرا أن ذلك "محض عبث".

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