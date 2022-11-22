العراقي نزار عبد الستار: السخرية أساسية في سرد روايتي

2022/11/22 | 09:02 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختار الروائي العراقي نزار عبد الستار في روايته التي ستصدر حديثا "الأدميرال لا يحب الشاي" مداخلة التاريخ بالواقع المعاش، عبر دراما تاريخية ذات إسقاطات ساخرة على الحاضر.

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