2022/11/22 | 09:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق مؤتمر التعايش السلمي بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية وممثلي الأديان في الإقليم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SkBl0AwaSu0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. انطلاق مؤتمر التعايش السلمي بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية وممثلي الأديان في الإقليم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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