2022/11/22 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين وتقليل أسعارها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات النيابية تتحدث عن توحي سعر اشتراك الإنترنت وتحسين الخدمات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات النيابية تتحدث عن توحي سعر اشتراك الإنترنت وتحسين الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).