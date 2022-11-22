2022/11/22 | 09:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة نهائية لضحايا ومصابي الانفجار الغازي بدهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/22 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة نهائية لضحايا ومصابي الانفجار الغازي بدهوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة نهائية لضحايا ومصابي الانفجار الغازي بدهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).