المهمة لن تكون سهلة.. اختبار مغربي لكرواتيا وكندي لبلجيكا في المونديال

2022/11/22 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستهل كرواتيا وصيفة بطلة النسخة الأخيرة وبلجيكا الثالثة مشوارهما باختبار صعب أمام المغرب وكندا تواليا، الأربعاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر لكرة القدم.

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