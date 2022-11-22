مطار بغداد ينفي حثه المسافرين على عدم زيارة العراق

2022/11/22 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تكون قد حثّت المسافرين على عدم زيارتهم للعراق.

وقالت إدارة المطار في بيان، إن "بعض القنوات الفضائية في إحدى برامجها تناولت إخبار بشأن موقع إلكتروني مزيف منسوب لمطار بغداد الدولي والذي يحث المسافرين بعدم زيارتهم للعراق".

وأوضح البيان، أن "تلك المعلومات والإخبار في تلك المواقع تعُد غير حقيقية وبعيداً عن الواقع العملي والمهني وتهدف لإشاعة ثقافة التضليل والإرباك لدى الرأي العام والمسافرين".

ودعت إدارة مطار بغداد جميع وسائل الإعلام، إلى "توخي الدقة والاعتماد على المعلومات والبيانات من معينها الأصيل، فغايتنا ستبقى دائماً أهمية الحفاظ على سمعة مطار بغداد الدولي والارتقاء بواقع خدماته المقدمة للمسافرين".

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