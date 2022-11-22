مطار بغداد الدولي ينفي صحة موقع الكتروني مزيف منسوب له

2022/11/22 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

حذرت إدارة مطار بغداد، اليوم الثلاثاء، من اعتماد اخبار موقع الكتروني مزيف منسوب لها نشر معلومات خاطئة تحث المسافرين على عدم زيارتهم الى العراق.

وذكر بيان لإدارة المطار تلقته (بغداد اليوم ) ان "المعلومات والإخبار المنشورة في الموقع غير حقيقية وبعيدة عن الواقع العملي والمهني وتهدف لإشاعة ثقافة التضليل والإرباك لدى الرأي العام و المسافرين ".

ودعا جميع وسائل الإعلام الى "توخي الدقة والاعتماد على المعلومات والبيانات من معينها الأصيل، فغايتنا ستبقى دائما أهمية الحفاظ على سمعة مطار بغداد الدولي والارتقاء بواقع خدماته المقدمة للمسافرين ".

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