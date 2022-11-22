شرطة البصرة توضح بشأن وفاة نزيل متهم بجريمة قتل منذ اكثر من شهرين

2022/11/22 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن وفاة نزيل متهم بجريمة قتل منذ اكثر من شهرين.

وقال إعلام الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تعزي فيه قيادة شرطة محافظة البصرة ذوي احد المتهمين الذي وافاه الاجل اليوم والموقوف وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات بعد تدهور حالته الصحية، نود ان نوضح انه بعد ان ساءت الحالة الصحية لمتهم موقوف منذ اكثر من شهرين على ذمة التحقيق في شعبة مكافحة اجرام ابي الخصيب الموقوف وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

واضاف ان "المتهم كان يعاني من مرض عجز في القلب وتم ارساله اليوم الى مستشفى ابي الخصيب العام، وتم اجراء اللازم من قبل المستشفى وبعد تلقيه العلاج تم اخراجه من المستشفى واعادته الى شعبة مكافحة اجرام ابي الخصيب كونه موقوف لديهم، وقد ساءت حالته الصحية للمرة الثانية وتم نقله الى المستشفى اعلاه وفارق الحياة اثناء نقله الى المستشفى نتيجة لمرضه".

واشار الى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب الوفاة الحقيقية وسوف تعلن قيادة شرطة البصرة عن نتائج التحقيق وكل المستجدات في وقت لاحق، أيماناً منها وحرصها على الشفافية التامة واطلاع الرأي العام عن النتائج".

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