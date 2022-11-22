الاطاحة بشبكة كبيرة لسرقة

2022/11/22 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، تلقي القبض على شبكة كبيرة لسرقة الدراجات النارية وتجارة المخدرات في العاصمة.

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