الاردن تعلن حجم التبادل التجاري مع العراق خلال عام 2021

2022/11/22 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعلنت الاردن، ان حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 471 مليون دينار أردني في العام 2021، معربة عن تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة.وقال […]

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