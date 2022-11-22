2022/11/22 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصدرت شرطة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، توضيحا بشأن وفاة احد المتهمين الموقوفين.وقالت الشرطة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: “في الوقت الذي تعزي فيه قيادة شرطة محافظة البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن وفاة احد الموقوفين المركز الخبري الوطني.

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