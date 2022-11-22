لحظة وثقتها الكاميرا.. شاهد ما حدث عندما عبر نيزك ساطع سماء النرويج

2022/11/22 | 09:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشبكة النرويجية المختصة بدراسة النيازك "Norwegian Meteor Network" إن جزءًا من زخة شهب "Taurids" الشمالية، احترق في الغلاف الجوي على ارتفاع 65 كيلومترًا (40 ميلًا) فوق مستوى سطح البحر، ووثقت الكاميرا تلك اللحظة المذهلة.

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