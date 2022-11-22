بالوثيقة .. صدور مذكرة قبض وتحري بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري

2022/11/22 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، مذكرة قبض وتحري بحق وزير التجارة السابق علاء الجبوري.وبحسب الوثيقة فإن أمر القبض بحق الجبوري، يأتي بناءً على الشكوى المقامة، ضده في مكتب التحقيق القضائي المختص بقضايا جهاز المخابرات الوطني العراقي.الوثيقة التي صدرت … Readmore

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