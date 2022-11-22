الاعرجي يستقبل السفير الايراني في بغداد لبحث القضايا الامنية والسياسية بين البلدين

2022/11/22 | 10:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق”، لافتا الى أن “الأعرجي بحث مع السفير الإيراني، العلاقات … Readmore

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