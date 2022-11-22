2022/11/22 | 10:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاحون يتظاهرون أمام الموارد المائية في ديالى للمطالبة بإسقاط قضايا رفعتها ضدهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/22 | 10:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلاحون يتظاهرون أمام الموارد المائية في ديالى للمطالبة بإسقاط قضايا رفعتها ضدهم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلاحون يتظاهرون أمام الموارد المائية في ديالى للمطالبة بإسقاط قضايا رفعتها ضدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).