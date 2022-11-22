محافظة عراقية تلجأ لـ

2022/11/22 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي، اليوم الثلاثاء، عن اللجوء الى ما اسماها مبدأ العيون في منع تدفق المخدرات الى اهم مناطق جذب الشباب في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ( بغداد اليوم)، إن "المخدرات في السنوات الاخيرة تشكل مصدر قلق حقيقي في كل مدن ديالى خاصة وان كل التقارير تؤكد باننا امام تحد كبير مع اعتقال المئات من المروجين والتجار ".

واضاف، ان "الكوفيهات هي اهم نقاط جذب الشباب في بعقوبة وبقية مدن ديالى لذا جرى اعتماد اسلوب امني محدد بنقاط اعتماد على مايعرف بالعيون او المصادر مع اجراء عمليات تفتيش مباغتة بهدف منع تسرب السموم البيضاء اليها مع دعوة العوائل الى ضرورة الانتباهلابنائها لتفادي وقوعهم في شباك الادمان".

واشار الى ان "المخدرات لاتقل خطورة عن الارهاب وهناك جهودا امنية لحصر تاثيرها السلبي في ديالى من خلال زيادة ومضاعفة البعدالاستخباري في الرصد والتعقب لخلايا الاتجار والترويج".

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