مطاردة تنتهي باعتقال تاجري مخدرات في ميسان

2022/11/22 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

القت قوات مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بعد مطاردتهما في ميسان.

وذكر بيان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في ميسان تلقته (بغداد اليوم) انه " بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز المديرية بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تاجري مخدرات في المحافظة والقت القبض عليهما وضبط بحوزتهما (1 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة ".

وأشار الى ان " المتهمين تم إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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