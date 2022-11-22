انخفاض سعر الذهب في الأسواق المحلية

2022/11/22 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

انخفض سعر مثقال الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 3 الاف دينار عن سعر يوم أمس الاثنين.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر357,570 دينار عراقي.

فيما كانت أسعار الذهب يوم أمس 360,625 الف دينار اي بفارق 3,055 دينار عراقي.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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