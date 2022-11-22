مساعٍ نيابية لتوحيد سعر الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت

2022/11/22 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسعى لجنة النقل والاتصالات النيابية لتوحيد سعر الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت، فضلاً عن تحسين الخدمات المتاحة للمواطنين لتتناسب مع سعرها.

وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، إن "مساعي اللجنة جاءت على خلفية التفاوت الكبير بين منطقة وأخرى في أسعار ونوعية وجودة الإنترنت المجهز للمواطنين"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وكشف يارويس، عن "عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة مع وزيرة الاتصالات هيام الياسري لمناقشة آلية تحسين الخدمة المتاحة للمواطنين، وتوحيد سعر الاشتراك الشهري لهم".

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