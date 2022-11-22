الصين.. أنشطة

2022/11/22 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجم حريق اندلع في مصنع وسط الصين وأسفر عن مقتل 38 شخصا عن استخدام آليات بشكل "غير قانوني"، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الثلاثاء.

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